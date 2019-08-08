Директору Началовой известна причина потери зрения Дианы Гурцкой

Бывший PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором сделала неожиданное заявление, качающееся причины потери зрения Заслуженной артистки РФ Дианы Гурцкой, сообщает ФАН.
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Анна Исаева рассказала, что познакомилась с незрячей певицей и ее братом Робертом на съемках телешоу.
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Одна из подписчиц PR-директора Юлии Началовой в комментариях выразила недоумение насчет «истории потери зрения», отметив, что Диана Гурцкая родилась такой. Анна Исаева ответила, что не может раскрыть подробности произошедшего.
«Там есть история. Есть. Не могу подробничать», — написала Анна Исаева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой и Тарасова.