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Директору Началовой известна причина потери зрения Дианы Гурцкой

, 21:28 282

Анна Исаева сделала неожиданное заявление в социальной сети.

Фото : Instagram @gurtskayadiana_official_group

Тема:
Юлия Началова 146

Бывший PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором сделала неожиданное заявление, качающееся причины потери зрения Заслуженной артистки РФ Дианы Гурцкой, сообщает ФАН.

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Анна Исаева рассказала, что познакомилась с незрячей певицей и ее братом Робертом на съемках телешоу.

Instagram @isaeva.anya

«Мы с ним разговорились, зацепились языком и с тех пор никак не расцепимся. Услышав от него историю этой семьи и самой Дианы, ее детства, потери зрения, я решила, и сказала это вслух: «Я буду помогать вам всегда и во всем, чем смогу», — написала Анна Исаева.

Одна из подписчиц PR-директора Юлии Началовой в комментариях выразила недоумение насчет «истории потери зрения», отметив, что Диана Гурцкая родилась такой. Анна Исаева ответила, что не может раскрыть подробности произошедшего.

«Там есть история. Есть. Не могу подробничать», — написала Анна Исаева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой и Тарасова.

Тема:
Юлия Началова 146
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