  1. Пятый канал
  4. Депутат Госдумы предположил, что против РФ могли применить климатическое оружие

Депутат Госдумы предположил, что против РФ могли применить климатическое оружие

, 4:46 Видео 106

Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости/ Кирилл Шипицин

Тема:
Погода 3949

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире одного из федеральных каналов предположил, что в отношении России могли применить климатическое оружие. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Парламентарий считает, что сибирские пожары и мощные ливни в Москве, могут быть результатом новаторских разработок западных стран. Наша страна достигла большого превосходства в военном вооружении по сравнению с иностранными государствами. Это и могло стать, по мнению Журавлева, причиной возможной атаки со стороны западных стран, которые «не знают, что делать».

«Я думаю, они испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает» — пояснил депутат Госдумы и призвал относиться к происходящему «серьезно».

Кроме этого он отметил работу службы МЧС, которая оперативно оповестила жителей Москвы о надвигающихся катаклизмах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как из-за мощных ливней затопило Москву и Петербург, а также, что погода в России продолжает ставить антирекорды.

Тема:
Погода 3949
9 авг
Погодные аномалии: из-за жары в Нидерландах за неделю скончались 400 человек
9 авг
Жители Дальнего Востока борются с изматывающей стихией всеми возможными средствами — репортаж
9 авг
Полезный лайфхак: Как увлажнить воздух в помещении — видео
9 авг
«В Питере — плыть»: Как Северная столица пережила мощный ливень — видео
9 авг
Экстренное предупреждение: на Москву надвигается опасный шторм
8 авг
Телеканалы прервали эфир для оповещения о шторме в Москве
8 авг
Кругом вода: в Петербурге задержали рейсы в Москву из-за непогоды
8 авг
Видео: сильный ливень затопил дороги и тротуары в Санкт-Петербурге
8 авг
И это только начало: тропический шторм «Франциско» обрушился на Приморье
7 авг
Из-за дождливого лета россияне почти перестали покупать квас и мороженое

Читайте также

+11° Днём +22°
Ночью +12°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 10 августа: Скорпионы, не обожгитесь!

Последние новости

6:07
Названы самые здоровые регионы России
5:47
Экс-солистка «ВИА Гры» с танцами примерила новые наряды — видео
5:27
Путешественник, мечтавший объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
5:09
«Джинсы — катастрофа»: Подписчики заподозрили Юлию Ковальчук в отсутствии вкуса
4:46
Депутат Госдумы предположил, что против РФ могли применить климатическое оружие
4:27
Леди Гаге пригрозили многомиллионным иском за плагиат в песне Shallow

Сейчас читают

Какой праздник отмечают 10 августа и что нельзя делать в этот день
Гороскоп на 10 августа: Скорпионы, не обожгитесь!
Рудковская обещает награду тому, кто организует встречу с авторами блога Миро

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги