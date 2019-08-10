Депутат Госдумы предположил, что против РФ могли применить климатическое оружие

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире одного из федеральных каналов предположил, что в отношении России могли применить климатическое оружие. Его слова приводит агентство РИА Новости.
Парламентарий считает, что сибирские пожары и мощные ливни в Москве, могут быть результатом новаторских разработок западных стран. Наша страна достигла большого превосходства в военном вооружении по сравнению с иностранными государствами. Это и могло стать, по мнению Журавлева, причиной возможной атаки со стороны западных стран, которые «не знают, что делать».
Кроме этого он отметил работу службы МЧС, которая оперативно оповестила жителей Москвы о надвигающихся катаклизмах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как из-за мощных ливней затопило Москву и Петербург, а также, что погода в России продолжает ставить антирекорды.