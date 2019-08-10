Депутат Госдумы предположил, что против РФ могли применить климатическое оружие

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире одного из федеральных каналов предположил, что в отношении России могли применить климатическое оружие. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Парламентарий считает, что сибирские пожары и мощные ливни в Москве, могут быть результатом новаторских разработок западных стран. Наша страна достигла большого превосходства в военном вооружении по сравнению с иностранными государствами. Это и могло стать, по мнению Журавлева, причиной возможной атаки со стороны западных стран, которые «не знают, что делать».

«Я думаю, они испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает » — пояснил депутат Госдумы и призвал относиться к происходящему «серьезно».

Кроме этого он отметил работу службы МЧС, которая оперативно оповестила жителей Москвы о надвигающихся катаклизмах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как из-за мощных ливней затопило Москву и Петербург, а также, что погода в России продолжает ставить антирекорды.