Стала известна причина аварийной посадки самолета А-321 в Подмосковье

По словам пилота самолета Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», сразу после взлета в аэропорту Жуковском в Подмосковье, в оба двигателя попали птицы, после чего отказал правый мотор и загорелся. ЧП произошло утром в четверг, 15 августа. На борту лайнера находились 227 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас пожарные продолжают тушить самолет, который загорелся после жесткой посадки в поле.