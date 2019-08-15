По словам пилота самолета Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», сразу после взлета в аэропорту Жуковском в Подмосковье, в оба двигателя попали птицы, после чего отказал правый мотор и загорелся. ЧП произошло утром в четверг, 15 августа. На борту лайнера находились 227 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас пожарные продолжают тушить самолет, который загорелся после жесткой посадки в поле.
Стала известна причина аварийной посадки самолета А-321 в Подмосковье
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Пилотам удалось посадить лайнер, на борту которого находились 220 пассажиров и семь членов экипажа, в поле. Никто не погиб и не пострадал, сообщают в МЧС.
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Фото, видео : РИА Новости / Игорь Онучин, 5-tv.ru
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