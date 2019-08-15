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«В машину и туда»: очевидица рассказала о первых секундах спасения пассажиров А-321

, 18:21 Эксклюзивное интервью 24

Жительница Раменского Дарья Герасимова одной из первых приехала на кукурузное поле, куда «на брюхо» сел лайнер «Уральских авиалиний» с двумя сотнями пассажиров.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

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Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 17

Что происходило в первые секунды после аварийной посадки самолета в Подмосковье

Жительница подмосковного Раменского по имени Дарья в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как стала свидетелем аварийной посадки лайнера «Уральских авиалиний».

По словам девушки, окно их дома в деревне Клишева выходит на кукурузное поле, куда «на брюхо» и приземлился самолет. Все произошло около половины седьмого утра, когда Дарья отвезла отца на работу и вернулась домой.

«Мы видим, что самолет просто летит. Сначала он летел прямо, а потом резко начал идти вниз. И было это, знаете, такими моментами, рывками. Вообще не думали, сели в машину и поехали туда», — говорит Дарья.

Девушка прибыла на место через несколько минут после ЧП. Двери самолета еще были закрыты, а эвакуация пассажиров еще не началась. Вскоре на место начали прибывать экстренные службы, а экипаж лайнера спустил надувные трапы, по которым люди начали покидать салон воздушного судна. Пассажиры с детьми выходили сквозь кукурузное поле к дороге, где их встречали медики и остановившиеся на автомобилях очевидцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о членах экипажа, благодаря действиям которых были спасены жизни 226 пассажиров.

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