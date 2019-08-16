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  4. Видео: Сотни иностранных шхун укрываются от тайфуна в бухтах Приморья

Видео: Сотни иностранных шхун укрываются от тайфуна в бухтах Приморья

, 7:22 Эфирная новость 27

Около 150 иностранных плавсредств запросили разрешения переждать непогоду близ российского берега, сообщили представители Погранслужбы.

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Фото, видео : Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Погода 3962

Японский супертайфун «Кроса» вплотную приблизился к берегам Приморья. Его разрушительную мощь уже почувствовали на себе жители южных и западных районов края. На регион обрушились сильные ливни. Уровень воды в реках повышается с каждым часом.

Население запасается продуктами, морские суда укрылись в приморских бухтах. Какой силы будет тропический шторм предугадать невозможно, синоптики осторожны в прогнозах. Но сокрушающий удар стихия нанесет в ближайшие два дня. За ситуацией на Дальнем Востоке следит корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один человек погиб, более десяти пострадали в Японии в результате тайфуна «Кроса».

Тема:
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