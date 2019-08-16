Видео: Сотни иностранных шхун укрываются от тайфуна в бухтах Приморья

Японский супертайфун «Кроса» вплотную приблизился к берегам Приморья. Его разрушительную мощь уже почувствовали на себе жители южных и западных районов края. На регион обрушились сильные ливни. Уровень воды в реках повышается с каждым часом.

Население запасается продуктами, морские суда укрылись в приморских бухтах. Какой силы будет тропический шторм предугадать невозможно, синоптики осторожны в прогнозах. Но сокрушающий удар стихия нанесет в ближайшие два дня. За ситуацией на Дальнем Востоке следит корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один человек погиб, более десяти пострадали в Японии в результате тайфуна «Кроса».