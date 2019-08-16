  1. Пятый канал
  4. Второй пилот А-321 госпитализирован после аварийной посадки в поле

Второй пилот А-321 госпитализирован после аварийной посадки в поле

, 12:14 Видео 557

23-летний Георгий Мурзин получил ушибы в области грудной клетки.

Фото : OK.ru @Георгий Мурзин

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 25

Коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов сообщил в пятницу, 16 августа, о госпитализации второго пилота рейса «Москва — Симферополь» Георгия Мурзина, который вместе с командиром воздушного судна Дамиром Юсуповым посадил аварийно самолет на кукурузном поле.

«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально», — заявил он на пресс-конференции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экипаж поздней ночью прибыл в Екатеринбург.

Рейс «Москва — Симферополь» ранним утром 15 августа вылетел из аэропорта «Жуковский» через несколько минут КВС почувствовал «нестабильную работу двигателя». Сначала отключился левый двигатель, потом — правый. В итоге было принято стремительное решение, которое спасло жизнь всем, кто находился на борту — 224 пассажира и семь членов экипажа — сесть на кукурузное поле. Без выпущенного шасси.

Благодаря слаженной работе экипажа, после жесткого приземления все пассажиры были экстренно эвакуированы и отведены на безопасное расстояние, так как наблюдалось задымление.

Страницы социальных сетей заполнили сообщения с благодарностями к экипажу и призывами наградить героев, которые спасли более двух сотен жизней. В свою очередь Дамир Юсупов себя героем не считает и заявляет, что лишь выполнял свой долг.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 25
16 авг
Героический экипаж самолета А-321 «Уральских авиалиний» вернулся в Екатеринбург
16 авг
Видео: Командир экипажа А-321 Дамир Юсупов отказался считать себя героем
16 авг
Видео: До посадки в «Жуковском» А-321 не раз был на грани катастрофы
15 авг
Хроника «чуда в Жуковском»: все обстоятельства посадки А-321 — видео
15 авг
Пассажиры рейса «Москва — Симферополь» получат по 100 тысяч рублей
15 авг
«Герои! Профессионалы! Браво!»: Звезды восхищаются подвигом пилотов самолета А-321
15 авг
«Решение менялось несколько раз»: Дамир Юсупов рассказал о посадке А-321 в поле
15 авг
«В машину и туда»: очевидица рассказала о первых секундах спасения пассажиров А-321
15 авг
«Сложнее чуда на Гудзоне» — эксперт об аварийной посадке самолета А-321
15 авг
Кто они, герои, спасшие жизни более 200 пассажиров самолета А-321 в Подмосковье?

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +11°
65.89
0.69 73.46
0.56
Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!

Последние новости

12:29
Дочь певца Евгения Осина поделилась архивным снимком отца с бородой
12:28
Двое рабочих могут находиться под завалами демонтируемого здания в Ленобласти
12:14
Второй пилот А-321 госпитализирован после аварийной посадки в поле
12:03
«Тихая охота»: Как сходить за грибами и выжить
12:02
Новую «стратегию» Украины по возвращению полуострова «оценили» в Крыму
11:56
Преображение Господне или Яблочный спас: Традиции и смысл праздника

Сейчас читают

«Тихая охота»: Как сходить за грибами и выжить
Мать и трое детей погибли в пожаре в Курской области
Фото: рейс из Минвод в Москву задержан из-за попадания птицы в двигатель

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги