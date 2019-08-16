Второй пилот А-321 госпитализирован после аварийной посадки в поле

Коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов сообщил в пятницу, 16 августа, о госпитализации второго пилота рейса «Москва — Симферополь» Георгия Мурзина, который вместе с командиром воздушного судна Дамиром Юсуповым посадил аварийно самолет на кукурузном поле.

«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально», — заявил он на пресс-конференции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экипаж поздней ночью прибыл в Екатеринбург.

Рейс «Москва — Симферополь» ранним утром 15 августа вылетел из аэропорта «Жуковский» через несколько минут КВС почувствовал «нестабильную работу двигателя». Сначала отключился левый двигатель, потом — правый. В итоге было принято стремительное решение, которое спасло жизнь всем, кто находился на борту — 224 пассажира и семь членов экипажа — сесть на кукурузное поле. Без выпущенного шасси.

Благодаря слаженной работе экипажа, после жесткого приземления все пассажиры были экстренно эвакуированы и отведены на безопасное расстояние, так как наблюдалось задымление.