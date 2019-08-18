  1. Пятый канал
  4. Специалисты начали подготовку эвакуации А-321 с кукурузного поля в Подмосковье

Специалисты начали подготовку эвакуации А-321 с кукурузного поля в Подмосковье

, 16:00 Видео 31

Следственные действия на месте аварийной посадки практически завершены.

Фото : ТАСС / Дмитрий Голубкович

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 39

Специалисты с разрешения следственных органов приступили к демонтажу салона и пассажирских кресел аварийно приземлившегося в четверг утром, 15 августа, самолета А-321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий авиапроисшествия.

«Начались работы по демонтажу салона и пассажирских кресел», — заявили агетству в штабе.

Там добавили, что следственные действия на месте ЧП практически завершены. Работа представителей Airbus и специалистов французского Бюро по расследованию и анализу гражданской авиации пока продолжается.

«Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц»: переговоры экипажа севшего в поле А-321 с диспетчером

В рамках демонтажа, как отметили в штабе, будут также демонтированы двигатели. А как только будет возможность, отстыкуют крылья, поднимут самолет на надувных понтонах, что позволит его погрузить на специальную платформу и доставит в специальный ангар ЛИИИ им. Громова.

Как рассказал ранее 5-tv.ru, заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации и доктор технических наук Магомед Толбоев, в целом, процедура расстыковки самолета занимает около шести часов.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 39
18 авг
Украинский депутат восхитился подвигом экипажа А-321
17 авг
Видео с коптера: Следственная группа работает на месте аварийной посадки А-321
17 авг
«Молодцы!» — стадион «Екатеринбург Арена» стоя приветствовал экипаж А-321
17 авг
«Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц»: переговоры экипажа севшего в поле А-321 с диспетчером
17 авг
Пассажирка севшего в поле A-321 намерена судиться из-за травли в интернете
17 авг
Видео: Аэропорт «Жуковский» ранее жаловался на привлекающие птиц свалки
17 авг
«На память»: Пилот самолета A-321 забрал с места аварии початок кукурузы
16 авг
Как будут убирать А-321 с кукурузного поля? Отвечает эксперт
16 авг
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
16 авг
Паспорта аэропортов могут создать после ЧП с А-321

Читайте также

+18° Днём +23°
Ночью +11°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

16:16
«Анита-Афродита»: Фанаты оценили пляжное фото Цой в купальнике
16:00
Специалисты начали подготовку эвакуации А-321 с кукурузного поля в Подмосковье
15:46
«Я не сдержан в тратах»: Шепелев рассказал, как балует сына Жанны Фриске
15:30
Новая российская подлодка вышла в море на испытания — фото
15:12
«Мамин на 70%»: Супруга Александра Овечкина впервые показала лицо сына
14:56
Первые кадры с места жестокого убийства подростком семьи в Ульяновской области

Сейчас читают

Сын Валерии тайно женился — фото
Какие обряды проводить на Яблочный Спас, чтобы привлечь любовь и деньги?
Тела пяти человек, включая двоих детей, найдены в доме в Ульяновской области

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги