Специалисты начали подготовку эвакуации А-321 с кукурузного поля в Подмосковье

Специалисты с разрешения следственных органов приступили к демонтажу салона и пассажирских кресел аварийно приземлившегося в четверг утром, 15 августа, самолета А-321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий авиапроисшествия.

«Начались работы по демонтажу салона и пассажирских кресел», — заявили агетству в штабе.

Там добавили, что следственные действия на месте ЧП практически завершены. Работа представителей Airbus и специалистов французского Бюро по расследованию и анализу гражданской авиации пока продолжается.

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В рамках демонтажа, как отметили в штабе, будут также демонтированы двигатели. А как только будет возможность, отстыкуют крылья, поднимут самолет на надувных понтонах, что позволит его погрузить на специальную платформу и доставит в специальный ангар ЛИИИ им. Громова.

Как рассказал ранее 5-tv.ru, заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации и доктор технических наук Магомед Толбоев, в целом, процедура расстыковки самолета занимает около шести часов.