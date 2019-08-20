«Решила хайпануть?!»: Украинская певица обвинила Ольгу Бузову в плагиате

Украинская певица Оля Полякова утверждает, что российская исполнительница Ольга Бузова в своем новом ролике на песню «#Лайкер» скопировала ее клип «Королева ночи». Поп-дива с Украины даже сделала подборку снимков, которые, по ее мнению, являются доказательствами наглого плагиата. Коллаж с «компроматом» звезда Незалежной опубликовала в Instagram.

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«Приятно быть цитируемым живым классиком », — саркастично подписала пост украинская знаменитость.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря. Первые уверены — никакого плагиата нет, просто в современном мире любое творчество по умолчанию вторично. Более того, многие обвинили Олю Полякову в попытке «хайпануть» на творчестве и популярности Ольги Бузовой.

«Ну, это вы уж замахнулись! От 90-х сейчас все берут по максимуму — модно же. В таком случае, вы украли образ Аллегровой!»

«Когда тебя все забыли, и ты решил напомнить о себе через Бузову!»

«Полякова решила хайпануть на Бузовой…»;

«Никакого плагиата, этот клип станет в сотни раз популярнее вашего. Так что, нойте втихаря!» — написали фолловеры.

Вторая часть подписчиков очевидно являлись ярыми фанатами Оли Поляковой, поэтому Бузовой от них в комментариях пришлось несладко.

«Оленька, как бы Бузиха не выкручивалась наизнанку своими тупыми безголосыми хитами, ей до вас не то что далеко, ей до вас никогда!» — уверяет фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «повторюшку» Ольгу Бузову вновь уличили в краже идей.