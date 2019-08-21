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  4. Видео: Ольга Бузова продемонстрировала как борется с целлюлитом

Видео: Ольга Бузова продемонстрировала как борется с целлюлитом

, 5:38 Видео 62

Певица выложила ролик с тренировки, благодаря которой остается в прекрасной физической форме. Фитнес-сет можно провести в любой обстановке: дома, на отдыхе и даже в гостях.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 568

Ольга Бузова в последнее время не выходит из новостных лент: то она разъярит общественность заявлением про «блокадницу», то похвастается близкими отношениями с футболистом Федором Смоловым, то ее обвинят в плагиате клипа украинской исполнительницы. Однако сколько бы не совершала странных выходок поп-дива, в одном вопросе она точно на высоте — у певицы прекрасная физическая форма.

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Теледива обладает поистине идеальным телом: хорошим прессом, упругой «пятой точкой» и подтянутыми мышцами ног и рук. Оказывается, дело отнюдь не в генетике Бузовой или каких-либо вмешательствах пластических хирургов. Прекрасные формы экс-звезды «Дома-2» — исключительно ее заслуга.

Ольга Бузова продемонстрировала подписчикам в Instagram продолжительную тренировку, во время которой занималась с фитнес-резинкой. Певица проработала мышцы ног и бедер, а также не забыла про пресс. Увидев кадры спортивного сета поп-дивы становится понятным, почему у нее нет ни грамма лишнего жира и целлюлита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольгу Бузову подозревают в романе с певцом Олегом Майами.

Тема:
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