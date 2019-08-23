Кириенко: Бухта Капсель, где проходит фестиваль «Таврида-АРТ», должен стать туристической Меккой

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ и председатель оргкомитета фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» Сергей Кириенко заявил, что место проведения мероприятия — бухта Капсель в Судаке должно стать своеобразной туристической Меккой и появиться во всех справочниках для отдыхающих, и на открытках с изображением Крыма, сообщает РИА Новости.

« Пространство творчества продолжается, а возможности для того, чтобы втягивать сюда жителей соседних территорий, и в общем, по идее, сделать это место такой туристической Меккой, которая должна быть на всех туристических справочниках, на всех фотографиях, есть », — сказал Сергей Кириенко.

По мнению председателя оргкомитета, фестиваль «Таврида-АРТ» вполне может стать второй «Фабрикой звезд», но с существенным отличием.

« Только важное отличие… Не по правилам организаторов, а по их (участников — Прим.ред.) правилам. В этом смысле они совершенно свободны », — добавил Сергей Кириенко.

«Таврида-АРТ» — первый в России фестиваль творческих сообществ. Это главный творческий фестиваль страны, который связывает все направления искусства. Это место, где всех объединяет культура и творчество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники «Тавриды-АРТ» померятся талантом со звездами отечественного рока.