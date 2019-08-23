Кириенко: Бухта Капсель, где проходит фестиваль «Таврида-АРТ», должен стать туристической Меккой

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ и председатель оргкомитета фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» Сергей Кириенко заявил, что место проведения мероприятия — бухта Капсель в Судаке должно стать своеобразной туристической Меккой и появиться во всех справочниках для отдыхающих, и на открытках с изображением Крыма, сообщает РИА Новости.
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По мнению председателя оргкомитета, фестиваль «Таврида-АРТ» вполне может стать второй «Фабрикой звезд», но с существенным отличием.
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«Таврида-АРТ» — первый в России фестиваль творческих сообществ. Это главный творческий фестиваль страны, который связывает все направления искусства. Это место, где всех объединяет культура и творчество.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники «Тавриды-АРТ» померятся талантом со звездами отечественного рока.