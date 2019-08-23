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  4. Кириенко рассказал, какого рок-музыканта больше всего ждал на сцене фестиваля на «Тавриде-АРТ»

Кириенко рассказал, какого рок-музыканта больше всего ждал на сцене фестиваля на «Тавриде-АРТ»

, 22:42 Видео 36

Замруководителя Администрации президента России поделился информацией о том, как родилась идея сделать в рамках форума «Таврида-АРТ» фестиваль фестивалей.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @tavrida_art

Тема:
Таврида — АРТ 2019 17

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко назвал любимого музыканта, который выйдет на сцену в крымской бухте Капсель, где в рамках фестиваля «Таврида-АРТ» 23 августа проходит день легендарного рок-события «Нашествие».

Председатель оргкомитета «Таврида-АРТ» сообщил, что больше других ждет выступления Гарика Сукачева.

«Поскольку эта музыка моей юности, поэтому я знаю практически всех исполнителей. Из сегодняшних я, конечно, буду с нетерпением дожидаться выступления Сукачева Гарика. Для меня это такое воспоминание моей юности», — сказал Кириенко.

Политик также рассказал, как родилась идея сделать в рамках молодежного форума «Таврида-АРТ» фестиваль фестивалей.

«Пришла такая идея — по итогам форума летнего в конце должен возникнуть фестиваль. Первоначально он предполагался как «фестиваль для своих», а потом у самих ребят появилась мысль о том, что для человека культуры самое главное — это поделиться своим творчеством со зрителями. И было принято решение — давайте попробуем сделать этот фестиваль открытым. Его идея — это такой фестиваль фестивалей. Здесь не может быть никакой конкуренции, здесь сегодня — это день фестиваля «Нашествие», — отметил он.

Кириенко добавил, что гостей «Тавриды-АРТ» впереди ждет еще много интересного — это фестивали от Koktebel Jazz, «Новой волны», «Русского радио» и КВН.

Ранее Сергей Кириенко завил, что бухта Капсель в Судаке, где проходит «Таврида-АРТ» должна стать своеобразной «туристической Меккой».

Тема:
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