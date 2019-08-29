Пригожин объяснил, чем отличаются «настоящие звезды» от Волочковой и Бузовой

В социальных сетях не утихает обсуждение двух громких скандалов с участием Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой — первая облизала тарелку и назвала себя блокадницей, вторая сравнила мангал с шашлыками с Вечным Огнем. Примечательно, что в некрасивой ситуации оказались две артистки, которые заработали в народе славу любительниц неоправданного эпатажа. Продюсер Иосиф Пригожин тоже высказал свое мнение и объяснил, чем Волочкова и Бузова отличаются от «настоящих звезд».

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По словам Пригожина, самодостаточные представители российского шоу-бизнеса не испытывают потребности постоянно привлекать к себе внимание и напоминать всем и каждому, что они талантливые артисты.

Особенно категоричен продюсер был к Бузовой. Он уверен: телепроект, с которого началась популярность Ольги, предназначен для людей не очень большого ума.

«Бузова — героиня „Дома-2“, на этот формат ориентировались простые люди, у которых не сформировался мозг до конца. Мы не имеем права насмехаться над тем, что было связано с историей, теми, кто дал нам жизнь, с драматическими моментами нашей жизни, это же чистый разврат. Нерадивые люди, отшлепать их надо и не давать повода обсуждать», — цитирует «Вечерняя Москва».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после оскорбившей тысячи людей шутки про блокаду Ленинграда Instagram Бузовой требуют заблокировать.