Пригожин объяснил, чем отличаются «настоящие звезды» от Волочковой и Бузовой

В социальных сетях не утихает обсуждение двух громких скандалов с участием Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой — первая облизала тарелку и назвала себя блокадницей, вторая сравнила мангал с шашлыками с Вечным Огнем. Примечательно, что в некрасивой ситуации оказались две артистки, которые заработали в народе славу любительниц неоправданного эпатажа. Продюсер Иосиф Пригожин тоже высказал свое мнение и объяснил, чем Волочкова и Бузова отличаются от «настоящих звезд».
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По словам Пригожина, самодостаточные представители российского шоу-бизнеса не испытывают потребности постоянно привлекать к себе внимание и напоминать всем и каждому, что они талантливые артисты.
Особенно категоричен продюсер был к Бузовой. Он уверен: телепроект, с которого началась популярность Ольги, предназначен для людей не очень большого ума.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после оскорбившей тысячи людей шутки про блокаду Ленинграда Instagram Бузовой требуют заблокировать.