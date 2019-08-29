  1. Пятый канал
  4. Пригожин объяснил, чем отличаются «настоящие звезды» от Волочковой и Бузовой

Пригожин объяснил, чем отличаются «настоящие звезды» от Волочковой и Бузовой

, 8:19 108

Именитый продюсер жестко высказался о шутках двух Instagram-звезд на тему Великой Отечественной войны.

Фото : Instagram @volochkova_art

Тема:
Ольга Бузова 581

В социальных сетях не утихает обсуждение двух громких скандалов с участием Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой — первая облизала тарелку и назвала себя блокадницей, вторая сравнила мангал с шашлыками с Вечным Огнем. Примечательно, что в некрасивой ситуации оказались две артистки, которые заработали в народе славу любительниц неоправданного эпатажа. Продюсер Иосиф Пригожин тоже высказал свое мнение и объяснил, чем Волочкова и Бузова отличаются от «настоящих звезд».

Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

По словам Пригожина, самодостаточные представители российского шоу-бизнеса не испытывают потребности постоянно привлекать к себе внимание и напоминать всем и каждому, что они талантливые артисты.

Особенно категоричен продюсер был к Бузовой. Он уверен: телепроект, с которого началась популярность Ольги, предназначен для людей не очень большого ума.

«Бузова — героиня „Дома-2“, на этот формат ориентировались простые люди, у которых не сформировался мозг до конца. Мы не имеем права насмехаться над тем, что было связано с историей, теми, кто дал нам жизнь, с драматическими моментами нашей жизни, это же чистый разврат. Нерадивые люди, отшлепать их надо и не давать повода обсуждать», — цитирует «Вечерняя Москва».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после оскорбившей тысячи людей шутки про блокаду Ленинграда Instagram Бузовой требуют заблокировать.

Тема:
Ольга Бузова 581
28 авг
Пользователи заподозрили Анну Бузову в подражании сестре
28 авг
Бузову предложили привлечь к пропаганде безопасности на дорогах России
28 авг
«Покорная, страстная, нежная»: Поклонники не поняли загадочных образов Бузовой
27 авг
«Купите ей юбочку!» Подписчики не поняли концертного наряда Бузовой — фото
25 авг
«Я хочу»: Ольга Бузова на Бали мечтает о мужчине — фото
24 авг
Бузова прокомментировала слухи о пристрастии к алкоголю, оторвавшись на танцполе
24 авг
Видео: Ольга Бузова показала, как развлекается в бассейне с подругой
23 авг
«Неуклюжая уточка!»: В сети высмеяли походку Бузовой — видео
23 авг
Лучшие песни Ольги Бузовой: 7 популярных клипов на YouTube
22 авг
«Безобразие!»: Бузова засветила зону бикини — фото

Читайте также

+17° Днём +24°
Ночью +13°
66.41
0.15 73.66
0.05
Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

Последние новости

8:55
Ореховый (Хлебный) Спас: что нужно и чего категорически нельзя делать 29 августа
8:55
Сирийский город Алеппо постепенно приходит в себя после страшной войны
8:47
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Алисы Шоркиной
8:40
Большинство Зеленского: Верховная Рада Украины впервые соберется в новом составе
8:33
Американская гонщица погибла, пытаясь разогнаться до 996 километров в час
8:19
Пригожин объяснил, чем отличаются «настоящие звезды» от Волочковой и Бузовой

Сейчас читают

Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!
Сколько семья Эммануила Виторгана заплатила суррогатной матери
Ореховый (Хлебный) Спас: что нужно и чего категорически нельзя делать 29 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги