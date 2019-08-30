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Россия пригласит Владимира Зеленского в Москву на 75-летие Победы

, 20:41 Видео 34

На данный момент участие в торжественных мероприятиях подтвердили 17 зарубежных лидеров.

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Фото, видео : Starostenko / www.globallookpress.com

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в пятницу, 30 августа, заявил о том, что в Кремле намерены пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года, сообщает ТАСС.

«Президенту Украины (приглашение — Прим.ред.) будет направляться», — сказал Юрий Ушаков.

По словам помощника главы российского государства, 17 зарубежных лидеров на данный момент уже официально подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях.

«У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая», — добавил представитель Кремля.

Среди тех, кто планирует прибыть в Москву на 75-летие Победы — главы Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге прошла траурная церемония по случаю окончания Ленинградской битвы.

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