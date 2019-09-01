Аномальное лето. Первый мощный удар глобального потепления или повод подзаработать для эко-бизнеса?

Сегодня в России наступила календарная осень и закончилось лето, которое навсегда войдет в историю метеонаблюдений. Никогда еще в истории человечества не было такого аномального, необычного и пугающего сезона.

На юге нашей страны бушевала невероятная засуха, а Сибирь, наоборот, буквально ушла под воду из-за проливных дождей. Европа задохнулась от жары. В Амазонии пожары охватили рекордную площадь. Вдумайтесь, свыше 85 тысяч очагов возгорания или три с половиной миллиона квадратных километров. Для сравнения — это пять Италий или десять Франций.

Апофеозом этого мирового коллапса стал растаявший ледник Окъекудль в Исландии. Гиганту было 700 лет, он покрывал огромную территорию, и вот теперь от него остался всего лишь небольшой сугроб. Исландцы даже мемориальную табличку установили.

Ученые утверждают, что в ближайшие 200 лет так будет со всеми оставшимися ледниками на Земле. И вы ошибаетесь, если думаете, что 200 лет — это далекая перспектива, критические последствия наступят гораздо раньше. Земля все активнее защищается — активизировались невиданные раньше бактерии и микробы, началась непредсказуемая миграция животных и насекомых, появились новые болезни.

Сегодня мы начинаем цикл материалов, объединенных одной темой, что будет после того, как мы пройдем точку невозврата в своих убийственных играх с природой. В играх без правил и победителей, и кто эти люди, которые приближают критический момент изо всех сил, мы обязательно назовем их имена.

Белоснежный, мощный и еще молодой — ему было всего 700 лет. Эти похороны в Исландии войдут в историю как самые необычные. Еще никто не прощался… с ледником.

Катрин Якобсдоуттир, премьер-министр Исландии: «Если прогнозы ученых будут сбываться, в ближайшие десятилетия исчезнут и другие ледники».

Но глобальное потепление уже наступило, говорят ученые, приводя десятки свежих доказательств. У берегов Аляски не просто тает лед, в воде массово гибнет лосось. И если вы думаете: «а, это у них где-то там теплеет», то вот вам — Приморье, где впервые поймали трехметрового малька сельдяного короля. Эта рыба плавает только в теплых водах!

А в Челябинске вы можете познакомиться с пауком Шуриком. Каракурт или черная вдова — ядовитый паук, который быстро размножается. И если раньше его изредка встречали на юге страны, теперь он обосновывается на Урале.

На пауков случайно наступают или ложатся во сне, и тогда испуганное насекомое кусает. Только в Волгограде за сезон — 14 пострадавших. И если вы думаете, что укус паука, как в известном фильме, придаст вам сверхспособности, то вы серьезно ошибаетесь.

Сергей Ларионов, заведующий центром острых отравлений Городской больницы скорой медицинской помощи № 25 города Волгограда: «Климатические условия у нас меняются — превалирование жаркой погоды способствует их размножению и увеличению популяции».

Температура воздуха на планете за последние 70 лет повысилась на целый градус. При этом над сушей — уже на полтора. Над Россией — на 2,5 градуса. А если взять скорость потепления севернее полярного круга, будет уже четыре градуса. Это над нашей же Арктикой.

Алексей Кокорин, климатолог: «По данным Росгидромета, за последние 20 лет число опасных метеорологических явлений увеличилось примерно в два раза! Было 200-250, сейчас 500-550».

Как, например, самое мощное за десятилетие наводнение в Иркутской области. Или рекордные по площади лесные пожары в Сибири. Или в Амазонке! В Дагестане после плюс 30 выпал снег. В Австралии та же беда — кенгуру в шоке скакали через сугробы, а Европа изнывала от жары. Тепловые удары сражали немцев, испанцев и итальянцев.

Павел Станижевски, гидролог польского Гидрологического института метеорологии и водного хозяйства: «Повышение температуры будет происходить каждые 3-4 года. Будут такие всплески, не только на юге Европы, в Италии, Испании, но и в скандинавских странах, Финляндии, Норвегии, Швеции».

Температурные качели прокатили и Москву, когда еще 29 июля было плюс 30, а уже 1 августа столбик термометра упал до плюс 15. В Петербурге последний день июля и вовсе стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений. Плюс 11. И пока одни увидели связь «холод — это к теплой куртке», другие усмотрели другую схему: проблемы изменения климата — идеальный инструмент для самопиара и больших денег!

16-летнюю активистку Грету Тунберг громко встречали в США. Сюда на конгресс ООН по экологии она приплыла под парусами супер-эко яхты за несколько миллионов долларов, принадлежащей миллионеру из Штутгарта. Самолетом было нельзя — он воздействует на окружающую среду. Правда, корпус судна из неразлагающихся композитных материалов. Паруса — из кевлара — при его производстве в воздух выбрасывается огромный объем углекислого газа, который так ненавидит Грета. Нетрудно подсчитать, что экологичнее было добираться самолетом.

Грета Тунберг: «Я хочу поблагодарить всех, кто пришел, кто участвует в борьбе за климат, потому что у этой борьбы нет границ. Она проходит через все континенты».

Прогнозы «зеленый херувим» дает неоптимистичные — земля погибнет. Именно поэтому Грета Тунберг бросила школу: зачем учиться, становиться ученым, климатологом, если можно просто делать громкие заявления. И людей, которые богатеют и становятся влиятельнее на проблемах земли, все больше, как и тех, кто за ними стоит. Но это уже отдельный большой разговор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Pornhub снял «самое грязное порно в истории».