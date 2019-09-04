Лавров рассказал о готовности России вести диалог с любой страной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума заявил, что Москва готова вести диалог с любой страной на основе взаимного уважения и равноправия.

«Мы всегда будем готовы разговаривать с любой, без какого-либо исключения, страной при понимании, что наш партнер будет готов вести разговор на основе взаимного уважения, равноправия и с прицелом не просто на то, чтобы послать какой-то сигнал своему общественному мнению накануне выборов, а с прицелом на выработку взаимоприемлемых договоренностей, опирающихся на баланс интересов. Это ключ к любой международной деятельности», — сказал Сергей Лавров.

Глава российского МИД отметил, что у России множество партнеров, с которыми Москва поддерживает разносторонние отношения, в том числе и негативные. Главное, по мнению Сергея Лаврова, умение договориться, так как это и есть дипломатия.

«Я не буду перечислять конкретные страны — мы не хотим никого обидеть. С кем-то отношения ближе, теснее, доверительнее, с кем-то — ровные, с кем-то — стабильно негативные, но при осознании необходимости разговаривать друг с другом. Договариваться надо. По большому счету, это и есть дипломатия — умение договориться», — пояснил министр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по мнению Сергея Лаврова, международные отношения продолжают «стабильно осложняться».