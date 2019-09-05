Скворцова не исключила появление в России четырехдневной рабочей недели

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума в четверг, 5 сентября, не исключила появление в России четырехдневной рабочей недели.

«Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет », — заявила она.

При этом министр отметила, что введение нового графика работы может разнообразно сказаться на человеке. Это зависит от возраста, пола и профессии. Однако анализировать этот вопрос ведомство пока не просили.

Скворцова добавила, что в настоящее время уже множество россиян работают из дома, дистанционно выполняя свою работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что документ о внесении изменений в трудовое законодательство пока еще только готовится в Минтруде. Но данная инициатива чиновников уже вызвала массу вопросов. При этом 49% россиян согласно опросу ее поддержали.