В Гидрометцентре РФ рассказали, сколько в России простоит бабье лето

С понедельника, 9 сентября, в центральных регионах России продержится антициклон, рассказали «Российской газете» в Гидрометцентре РФ. Вторая неделя сентября отметится сухой, малооблачной погодой. Осадков не ожидается. Ночью и по утрам возможен туман.

Температура воздуха днем — 21-26 градусов, в темное время суток — от 8 до 14. На севере Центрального округа днем воздух прогреется до 22-27, что сродни июльским показателям.

В Москве 9 сентября до +25 градусов. С 10 по 13 сентября сохранится летняя погода. По ночам 8-13 градусов, днем 20-25. В ближайшие выходные, 14 и 15 сентября, возможны кратковременные дожди.

В Ленинградской области днем понедельника столбик термометра повысится до +23 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в отдельных регионах России и соседних странах тем временем бушуют град, ураган и шторм. Непогода обрушилась на Сибирь, Дальний Восток, Сахалин, Камчатку и Японию.