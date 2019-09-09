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  4. В Гидрометцентре РФ рассказали, сколько в России простоит бабье лето

В Гидрометцентре РФ рассказали, сколько в России простоит бабье лето

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Вторая неделя сентября вновь порадует июльским теплом.

Фото : ТАСС / Руслан Шамуков

Тема:
Погода 3991

С понедельника, 9 сентября, в центральных регионах России продержится антициклон, рассказали «Российской газете» в Гидрометцентре РФ. Вторая неделя сентября отметится сухой, малооблачной погодой. Осадков не ожидается. Ночью и по утрам возможен туман.

Температура воздуха днем — 21-26 градусов, в темное время суток — от 8 до 14. На севере Центрального округа днем воздух прогреется до 22-27, что сродни июльским показателям.

В Москве 9 сентября до +25 градусов. С 10 по 13 сентября сохранится летняя погода. По ночам 8-13 градусов, днем 20-25. В ближайшие выходные, 14 и 15 сентября, возможны кратковременные дожди.

В Ленинградской области днем понедельника столбик термометра повысится до +23 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в отдельных регионах России и соседних странах тем временем бушуют град, ураган и шторм. Непогода обрушилась на Сибирь, Дальний Восток, Сахалин, Камчатку и Японию.

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Погода 3991
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