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  4. «Старки накаркали»: Первый снег выпал в Норильске — видео

«Старки накаркали»: Первый снег выпал в Норильске — видео

, 9:42 Видео 21

Снежный покров в городе оказался на уровне пяти — семи сантиметров.

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Фото, видео: ВКонтакте @typical_norilsk, Instagram @v_norilske

Тема:
Погода 3993

Не успела начаться осень, как в некоторые города России нагрянула зима — в Норильске в среду, 11 сентября, выпал первый снег. Местные жители активно делятся видеозаписями с «осенней» погодой и обмениваются остротами на эту тему в социальных сетях.

Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!

Впрочем, как сообщают метеорологи Красноярского края, такая погода для осеннего периода здесь — не редкость. Однако штормовое предупреждение и метель, из-за которых даже отменили занятия в школах, для сентября действительно нехарактерны.

Несмотря на то, что осенний снег для Красноярского края — вещь привычная, жителей Норильска он застал врасплох. В социальных сетях горожане обмениваются шутками по поводу внезапно наступившей зимы.

«Босоножки и сланцы надевать строго на шерстяной носок!»

«Как вовремя мы в отпуск свалили…»

«Старки накаркали!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянам пообещали «еврозиму» с ледяными дождями.

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