Дочь Анастасии Заворотнюк открыла свой магазин одежды, но мать так и не пришла

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в свои 23 года стремится стать успешной бизнесвумен и открыла магазин женской одежды собственного бренда, но на важное мероприятие ее знаменитая мать не пришла.

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Поклонники звезды сериала «Моя прекрасная няня» в последнее время крайне обеспокоены ее исчезновением из светской жизни, а в соцсети появляются лишь ее архивные снимки, пишет KP.RU. Появились слухи, что у артистки выявлен тяжелый недуг после рождения третьего ребенка от супруга — фигуриста Петра Чернышева.

Однако часть фанатов уверена, что актриса после родов просто восстанавливает форму, а потому пока предпочитает не появляться на публике.

Слухи об онкологическом заболевании подогревают и соседи коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где проживает Заворотнюк. По их словам, «няня Вика» стала выглядеть хуже после родов, да так, что ее и не сразу узнаешь. Тем не менее, на фоне слухов о раке Заворотнюк согласилась выступить на корпоративе.