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«Надо спросить с них»: Экс-президент СБР о снятии обвинений с российских биатлонистов

, 14:30 Эксклюзивное интервью 37

Александр Тихонов в беседе с 5-tv.ru рассказал, что обвинения со спортсменов сняты только за 2017 год. Решение по 2013 и 2014 годам будет принято позднее.

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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Бобылев Сергей

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Бывший вице-президент Международного союза биатлонистов и экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в интервью 5-tv.ru прокомментировал снятие обвинений австрийской прокуратурой в нарушении антидопинговых правил с российских тренеров, специалистов и спортсменов, в числе которых Антон Шипулин, Александр Логинов и Евгений Гараничев.

По словам четырехкратного олимпийского чемпиона, обвинения сняты только за 2017 год. Решение по остальным эпизодам будет принято позднее.

«На самом деле это сняли за 2017 год. А 2013-й и 2014 годы — будет все объявлено позже, в самом конце сентября, либо на конгрессе Международной Федерации в Мюнхене, которая будет проходить в конце октября. Там будут подведены все итоги. ВАДА передала все московские пробы лабораторные, эта информация находится в Зальцбурге. Окончательное решение будет принято позже», — сказал Александр Тихонов.

Заслуженный мастер спорта СССР отметил, что за все психологические и финансовые страдания биатлонистов необходимо «спросить». Александр Тихонов подчеркнул, что он, на их месте, подал бы в суд для взыскания нанесенного ущерба.

«Когда спортсменов уличают, спортсмены пропускают старты, страдают во всех отношениях, психологически и финансово. Теперь, наверное, надо спросить с них просто. В октябре будет конгресс в Мюнхене, на который я собираюсь поехать, и задавать эти вопросы. Я бы подал в суд, чтобы восстановили в правах Логинова и вернули все его затраты», — отметил Александр Тихонов.

О том, что австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонистов и функционеров в пятницу, 20 сентября, сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция Австрии устроила облаву на российских спортсменов, которые были замечены в нарушении антидопинговых правил в 2017 году в Хохфильцене.

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