Москвичей предупредили о похолодании и дождях в эти выходные

О погоде на ближайшие выходные в Москве и Московской области 5-tv.ru рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве, в субботу, погоду будет определять небольшой антициклон. Дожди будут локальными, слабыми и пройдут лишь в отдельных районах столичного региона. Ночью в Москве ожидается температура от +1 до +3 градусов. Днем же в центре столицы столбик термометра поднимется до отметки: от +9 до +11 градусов», — сообщил эксперт.

Ночью 21 сентября температура в Подмосковье составит: от -1 до +4 градусов. Днем в районах Московской области ожидается от +7 до +12 градусов тепла.

В воскресение, 22 сентября, в Москве и Московской области погодные условия будут некомфортными. Регион с северо-запада на юго-восток пересечет активный циклон, и погода станет по-настоящему осенней: облачной, ветряной и дождливой. Температура ночью ожидается: от +4 до +6 градусов; а в дневные часы: от +6 до +8 градусов.

Начало новой недели обещает быть облачным с неустойчивыми прояснениями, с небольшими моросящими дождями и принесет в столичный регион первые заморозки. Ночами температура понизится ниже нулевой отметки термометра: до -1 градуса. Днем столбики термометра будут показывать температуру от +8 до +10 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвичей ожидает стресс для метеозависимых — «барическая пила».