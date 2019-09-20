  1. Пятый канал
  4. Москвичей предупредили о похолодании и дождях в эти выходные

Москвичей предупредили о похолодании и дождях в эти выходные

, 16:26 29

Синоптик рассказал о погоде на 21 и 22 сентября в Москве и Московской области.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина

Тема:
Погода 4008

О погоде на ближайшие выходные в Москве и Московской области 5-tv.ru рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве, в субботу, погоду будет определять небольшой антициклон. Дожди будут локальными, слабыми и пройдут лишь в отдельных районах столичного региона. Ночью в Москве ожидается температура от +1 до +3 градусов. Днем же в центре столицы столбик термометра поднимется до отметки: от +9 до +11 градусов», — сообщил эксперт.

Ночью 21 сентября температура в Подмосковье составит: от -1 до +4 градусов. Днем в районах Московской области ожидается от +7 до +12 градусов тепла.

В воскресение, 22 сентября, в Москве и Московской области погодные условия будут некомфортными. Регион с северо-запада на юго-восток пересечет активный циклон, и погода станет по-настоящему осенней: облачной, ветряной и дождливой. Температура ночью ожидается: от +4 до +6 градусов; а в дневные часы: от +6 до +8 градусов.

Начало новой недели обещает быть облачным с неустойчивыми прояснениями, с небольшими моросящими дождями и принесет в столичный регион первые заморозки. Ночами температура понизится ниже нулевой отметки термометра: до -1 градуса. Днем столбики термометра будут показывать температуру от +8 до +10 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвичей ожидает стресс для метеозависимых — «барическая пила».

Тема:
Погода 4008
20 сент
Дождливо и холодно: Синоптик рассказал о погоде на выходные в Санкт-Петербурге и Ленобласти
19 сент
Блэкаут в Башкирии: Почти 40 тысяч человек остались без света из-за урагана
19 сент
Из-за шторма в Самарской области повалены деревья и затоплены дороги
19 сент
Мощнейший ураган обрушился на юг России — видео
19 сент
Треть Бермуд осталась без света из-за урагана «Умберто»
18 сент
Видео: пляжи Анапы закрыли для посещения
16 сент
Снежно, мокро, ветрено: какая погода ждет россиян от Якутии до Петербурга
16 сент
Смерч над Финским заливом сняли на видео
15 сент
Кронштадтская дамба закрыта — уровень воды поднялся на метр
15 сент
Стресс для метеозависимых: Москвичей ожидают заморозки и «барическая пила»

Читайте также

+11° Днём +10°
Ночью +1°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 20 сентября: Козероги, готовы пошалить?

Последние новости

16:38
Роза Сябитова рассказала, что категорически нельзя делать жениху и невесте перед свадьбой
16:26
Москвичей предупредили о похолодании и дождях в эти выходные
16:09
Скончался народный артист России Игорь Шибанов
15:58
Экс-участники «Дома-2» Саша Артемова и Женя Кузин стали родителями
15:43
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35 — видео
15:28
«Бомба!» Светлана Лобода в блестящем мини взволновала фанатов

Сейчас читают

Уфолог рассказал, есть ли в «Зоне 51» инопланетяне и где их искать в России
«Я бы тебя съел!» Эвелина Бледанс в бикини раззадорила поклонников
«Великолепная!» Екатерина Климова вышла в свет и поделилась фото с поклонниками

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев