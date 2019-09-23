Мерзнут сейчас сразу в нескольких регионах России и не только из-за аварий. Резкое похолодало в центре страны. В Ярославской, Ивановской, Тверской, Костромской областях выпал первый снег. Досрочно зима пришла на сочинский курорт Роза Хутор и всю территорию Краснодарского края. В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание. Средняя температура в сутки составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября. Где еще почувствовали дыхание зимы, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Солдатова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какая погода будет в Петербурге в течение недели.