Оранжевый уровень опасности объявлен в 11 регионах России

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в 11 центральных регионах России. Туда надвигаются заморозки. И есть большая вероятность стихийных бедствий.

Ярославль, Иваново, Калуга, Кострома, Рязань, Тула, конечно, Москва и Подмосковье. Россияне там уже почувствовали дыхание зимы. Погода испортила все выходные — где-то белые пейзажи, в столице ливни со штормовым ветром и мокрым снегом.

Но прогнозы неумолимы — этой ночью температура опустится до минус двух. Да и днем будет ненамного теплее.

На юг страны зима тоже наступает. В Краснодарском крае дожди с градом то и дело сменяются снегопадами. Дачники тщетно пытаются спасти урожай, а туристы сворачивают зонтики и палатки.

Сочинский курорт Роза Хутор замело досрочно. В снегу утопают и крымские горы. Но бабье лето все-таки вернется. В европейской части России оно наступит в октябре. Правда, будет не таким теплым, как хотелось бы. Днем до плюс 15 — не выше.