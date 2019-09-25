Видео: Ольга Бузова оконфузилась на концерте в Чите

Ольга Бузова стала объектом критики и насмешек во время своего гастрольного тура по Дальнему Востоку и Сибири. На концерте в Чите певица объявила — она рада побывать в этом городе впервые. Однако поп-исполнительнице напомнили — она приезжала сюда в 2007 году, еще будучи главной звездой «Дома-2», передает Zab.ru.

12 лет назад Ольга Бузова выступала в Чите в роли ведущей музыкального фестиваля. Вместе с ней вечеринку проводил ее тогдашний бойфренд Роман Третьяков. Может быть, именно плохие воспоминания о былых отношениях заставили певицу умолчать о том, что она приехала в город уже не в первый раз.

После выступления со своим шоу в Чите Ольга Бузова поспешила поделиться впечатлениями от концерта с подписчиками в Instagram.

«Потрясающий город Чита! С sold out! Вы меня сегодня согрели вашей любовью, улыбкой и аплодисментами. Переполняют эмоции. Чита — люблю. Спасибо за такой невероятный прием!» — написала поп-дива.

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