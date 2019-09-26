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  4. Сыровар Денис Лебедев тайно проник на кастинг нового шоу Ольги Бузовой

Сыровар Денис Лебедев тайно проник на кастинг нового шоу Ольги Бузовой

, 17:36 35

Победитель шоу «Замуж за Бузову» внезапно появился на съемках «Плана Б» с букетом цветов.

Фото: Instagram @lebedevdenis.ru

Тема:
Ольга Бузова 612

Сыровар Денис Лебедев появился на съемках нового романтического шоу с участием Ольги Бузовой «План Б», сообщает StarHit. Появление бывшего молодого человека певицы на площадке стало неожиданностью для присутствующих.

Самой его избранницы на кастинге не оказалось, но присутствовали мама Ольги Ирина Александровна и подруга Яна. Какой разговор у них состоялся, осталось неизвестным. Из зала Лебедев вышел растерянным и поспешно удалился.

Близкие певицы, как минимум, неприятно удивились появлению Лебедева. Победитель шоу «Замуж за Бузову» надолго запомнится ее родным и фанатам как человек, обольстивший и обманувший ведущую. Сама Бузова впоследствии отзывалась о нем как об альфонсе и изменнике, который наживается на ее имени.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Бузовой рассказала о «холостом» образе жизни певицы.

Тема:
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