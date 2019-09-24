«Никаких эмоций»: мать Бузовой о «холостом» образе жизни певицы

Мать певицы Ольги Бузовой — Ирина — призналась, что совершенно не переживает из-за того факта, что дочь пока не встретила своего мужчину. Об этом женщина заявила в интервью Woman.ru. По ее мнению, люди встречаются и влюбляются вовсе не потому, что так надо, а потому что между ними возникают чувства. Так что всему свое время, считает мать артистки.

«Не испытываю по этому поводу ровным счетом никаких эмоций. Для меня наличие рядом человека — не приоритет», — отметила Ирина.

Также женщина добавила, что будущий супруг Ольги Бузовой должен быть «стойким оловянным солдатиком», поскольку певица является очень сложным человеком, хотя и не производит такого впечатления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова пообещала обучить Бузову «искусству» шпагата.