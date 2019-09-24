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  4. «Никаких эмоций»: мать Бузовой о «холостом» образе жизни певицы

«Никаких эмоций»: мать Бузовой о «холостом» образе жизни певицы

, 18:32 93

Ирина Бузова призналась, что совершенно не переживает за дочь.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 610

Мать певицы Ольги Бузовой — Ирина — призналась, что совершенно не переживает из-за того факта, что дочь пока не встретила своего мужчину. Об этом женщина заявила в интервью Woman.ru. По ее мнению, люди встречаются и влюбляются вовсе не потому, что так надо, а потому что между ними возникают чувства. Так что всему свое время, считает мать артистки.

«Не испытываю по этому поводу ровным счетом никаких эмоций. Для меня наличие рядом человека — не приоритет», отметила Ирина.

Также женщина добавила, что будущий супруг Ольги Бузовой должен быть «стойким оловянным солдатиком», поскольку певица является очень сложным человеком, хотя и не производит такого впечатления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова пообещала обучить Бузову «искусству» шпагата.

Тема:
Ольга Бузова 610
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