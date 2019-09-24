«Никаких эмоций»: мать Бузовой о «холостом» образе жизни певицы

Мать певицы Ольги Бузовой — Ирина — призналась, что совершенно не переживает из-за того факта, что дочь пока не встретила своего мужчину. Об этом женщина заявила в интервью Woman.ru. По ее мнению, люди встречаются и влюбляются вовсе не потому, что так надо, а потому что между ними возникают чувства. Так что всему свое время, считает мать артистки.
Также женщина добавила, что будущий супруг Ольги Бузовой должен быть «стойким оловянным солдатиком», поскольку певица является очень сложным человеком, хотя и не производит такого впечатления.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова пообещала обучить Бузову «искусству» шпагата.