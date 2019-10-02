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Мощные ливни обрушились на Европу, есть первые жертвы — видео

, 9:45 Эфирная новость 103

В Германии случился транспортный коллапс на железной дороге, в Великобритании затопило ряд трасс.

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Фото, видео: ТАСС / Patrick Pleul; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4031

В Германии, Польше, Словакии погибли три человека. На людей упали поваленные ветром деревья.

На немецких железных дорогах образовался транспортный коллапс: поезда задерживались, останавливались в пути и не соблюдали расписание.

Сильные ливни обрушились и на север Великобритании. Там оказались затоплены несколько населенных пунктов.

Очевидцы сняли на камеру, как потоп на острове Мэн снес экскаватор. Ряд трасс на севере страны затопило. Непогода движется в сторону юга королевства. В Англии и Уэльсе опубликовали предупреждения о наводнениях.

Ранее 5-tv.ru публиковал впечатляющие кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге.

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