В Германии, Польше, Словакии погибли три человека. На людей упали поваленные ветром деревья.

На немецких железных дорогах образовался транспортный коллапс: поезда задерживались, останавливались в пути и не соблюдали расписание.

Сильные ливни обрушились и на север Великобритании. Там оказались затоплены несколько населенных пунктов.

Очевидцы сняли на камеру, как потоп на острове Мэн снес экскаватор. Ряд трасс на севере страны затопило. Непогода движется в сторону юга королевства. В Англии и Уэльсе опубликовали предупреждения о наводнениях.

Ранее 5-tv.ru публиковал впечатляющие кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге.