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  4. Сентябрь 2019 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Сентябрь 2019 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд прокомментировал погоду в первом осеннем месяце.

Фото: ТАСС / Наталия Федосенко

Тема:
Погода 4037

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью для РИА Новости рассказал, что средняя температура в сентябре 2019 года стала самой высокой в мире за всю историю наблюдений. По словам метеоролога, данные европейской системы Copernicus подтверждают температурный рекорд, установленный в первом осеннем месяце текущего года.

По информации Copernicus, глобальная температура сентября была на 0,57 градуса выше, чем за период с 1981 по 2010 год. Столбик термометра поднялся выше средней отметки в центральной и восточной Америке, на Монгольском плато и в части Арктики.

В то же время в Норвегии, Швеции и на Дальнем Востоке температура в сентябре опустилась ниже нормы. На юго-западе России в указанный период показатели держались на среднем уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские города заносит снегом.

Тема:
Погода 4037
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