Супертайфун «Хагибис» угрожает Японии и Дальнему Востоку

Власти Японии готовятся к удару супертайфуна «Хагибис». Ученые уже заявляют, что такое быстрое формирование стихии зафиксировали впервые за всю историю наблюдений. Порывы ветра уже сейчас достигают 75 метров в секунду.

Правительство Японии создало оперативный кризисный штаб. Ожидается, что от берегов Японии тайфун двинется на наш Дальний Восток уже к этим выходным. В Стране восходящего солнца под угрозой срыва оказались сразу два крупных спортивных события — Кубок мира по регби и гонки «Формулы-1».

Штормовое предупреждение сейчас действует и в ряде российских городов. Сильные дожди с грозами и ветром ожидаются в среду, 9 октября, в Сочи. Порывы будут достигать 22 метров в секунду. Существует угроза схода селей и формирование смерчей вдоль Черноморского побережья.

А в Москве из-за сильного ветра этой ночью пришлось отменить или задержать больше 30 авиарейсов. Но к этой минуте воздушные гавани уже вернулись в штатный график вылетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сентябрь 2019 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.