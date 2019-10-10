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«Боится, наверное»: Бузова заявила, что Тарасов ее избегает

, 19:24 36

Певица и ведущая «Дома-2» откровенно ответила на вопросы хейтеров накануне премьеры телешоу, в котором она снова попытается найти свою любовь.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 630

Ольга Бузова все еще может подать в суд иск о разделе имущества с футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым состояла в браке шесть лет. Об этом певица рассказала во время общения с читателями журнала StarHit накануне премьеры очередного телешоу, в котором она вновь попытается найти свою любовь.

«По закону я имею право обратиться в суд в течение трех лет после расторжения брака. Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что еще не вечер, время есть!» — написала Ольга.

Она рассказала, что с бывшим мужем ни разу не виделась с того дня. Когда развод был оформлен официально. По ее словам, Тарасов избегает посещать места, где может оказаться она.

«Боится, наверное…», — предположила Бузова.

При этом на вопрос, вышла ли бы она замуж за Дмитрия, если бы знала, чем все закончится, артистка ответила, что ни о чем не жалеет.

«Мы с Димой прожили в браке шесть чудесных лет. А то, как Тарасов повел себя в конце отношений, останется исключительно на его совести. Как и у тех, кто в тот момент кидал в меня камни… Кстати, спустя время все эти крысы-предатели ползут с просьбами сняться у них и поддержать проекты», — сказала Ольга.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Бузова рассказывала, что из-за брачного контракта после развода осталась ни с чем. Тарасов выгнал ее из дома и заставил вернуть подарки, в том числе новый Mercedes. Однако певица говорила, что не хочет мстить бывшему мужу и оспаривать брачный контракт.

Тема:
Ольга Бузова 630
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