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Число жертв сокрушительного тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 14 человек

, 6:19 52

Ураганный ветер обрушился на восточное побережье Страны восходящего солнца в субботу, 12 октября.

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Фото, видео: Global Look Press / Deng Min/XinHua, Instagram @mingeisabou, @ezun_unchang, @mica5010, @ebararyo

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Погода 4044

14 человек погибли в результате прихода на японские острова самого мощного за последние 60 лет супертайфуна «Хагибис». Об этом сообщает агентство Киодо. Отмечается, что также сейчас остается неизвестным местонахождение еще как минимум 16 человек. Порядка 150 жителей Японии получили травмы различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что из-за разрушительного тайфуна «Хагибис» в Токийском заливе затонуло панамское судно. На борту корабля находились 12 человек: семь граждан Китая, трое из Мьянмы и еще двое из Вьетнама. Были спасены лишь три человека. Поиски остальных продолжаются.

Из-за супертайфуна «Хагибис» была объявлена эвакуация миллионов жителей страны. Также были закрыты два главных аэропорта «Ханеда» и «Нарита», отменены более двух тысяч внутренних и международны рейсов.

К слову, из-за тайфуна испортилась погода и на Курильских островах. Шторм принес сильный дождь и ветер со скоростью 25 метров в секунду на южную часть Большой Курильской гряды.

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