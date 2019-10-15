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  4. «Лучше, чем сестра»: Анна Бузова устроила фотосессию в купальнике у джакузи

«Лучше, чем сестра»: Анна Бузова устроила фотосессию в купальнике у джакузи

, 14:14 Фото 395

Стройная фигура родственницы известной певицы вызвала восхищение у поклонников.

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Фото, видео: Instagram @annabuzova

Тема:
Ольга Бузова 634

Сестра известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна выложила на своей странице в Instagram новые фотографии из отпуска в Турции. Девушка устроила фотосессию в черном купальнике у джакузи.

«Morning. Пусть это утро будет добрым у всех», — подписала фотографию Анна, пригласив всех в свой сторис.

Там опубликованы еще два снимка, на которых девушка запечатлена в черном купальнике. На всех фотографиях она лучезарно улыбается и показывает стройную фигуру. Instagram @annabuzova

Подписчики восхитились красотой Анны Бузовой. Некоторые считают, что она выглядит лучше, чем ее сестра Ольга. Другие похвалили ее за выбор купальника.

«Богиня»;

«Невероятная красотка»;

«Анна, ты лучше, чем твоя сестра!»

«Анна, где вы покупаете такие купальники?!»

«Очень красивая фигура», — написали пользователи.

Фанаты не в первый раз сравнивают двух сестер в пользу младшей. Как писал 5-tv.ru, ранее Анна Бузова в купальнике произвела фурор в сети.

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