«Лучше, чем сестра»: Анна Бузова устроила фотосессию в купальнике у джакузи

Сестра известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна выложила на своей странице в Instagram новые фотографии из отпуска в Турции. Девушка устроила фотосессию в черном купальнике у джакузи.
«Morning. Пусть это утро будет добрым у всех», — подписала фотографию Анна, пригласив всех в свой сторис.
Там опубликованы еще два снимка, на которых девушка запечатлена в черном купальнике. На всех фотографиях она лучезарно улыбается и показывает стройную фигуру.
Подписчики восхитились красотой Анны Бузовой. Некоторые считают, что она выглядит лучше, чем ее сестра Ольга. Другие похвалили ее за выбор купальника.
«Богиня»;
«Невероятная красотка»;
«Анна, ты лучше, чем твоя сестра!»
«Анна, где вы покупаете такие купальники?!»
«Очень красивая фигура», — написали пользователи.
Фанаты не в первый раз сравнивают двух сестер в пользу младшей. Как писал 5-tv.ru, ранее Анна Бузова в купальнике произвела фурор в сети.