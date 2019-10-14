Сестра известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна сейчас отдыхает в Турции. Девушка делится в Instagram кадрами, сделанными во время путешествия, и вызывает зависть у своих фанатов. Мужчины признаются, что мечтали бы оказаться рядом с сестрой теледивы на солнечном побережье, а девушки мучаются вопросом: в чем секрет красоты знаменитости.

У поклонников вызывает восхищение все: начиная с лучезарной улыбки Анны и заканчивая ее сногсшибательной фигурой. Некоторые фолловеры даже считают, что она явно выигрывает на фоне знаменитой сестры.

Так, под последним снимком Бузовой-младшей между фолловерами разгорелся настоящий спор. Юзеры пытались выяснить, кто из сестер привлекательнее, однако к единодушному мнению по этому вопросу так и не пришли.

Instagram @annabuzova

«Симпатичнее Оли!»

«Красотка!»

«Такая естественная красоточка! С Ольгой не сравнить!» — отмечали одни.

«Стремная женщина», — возмущались другие.

Третьи, в свою очередь, признали, что обе медийные персоны одинаково красивы и посоветовали им как можно скорее помириться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Бузова намекнула на ссору с сестрой.