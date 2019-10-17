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«Что-то пошло не так»: Тимур Батрутдинов назвал Успенскую «своей Любовью»

, 12:38 Фото 486

Комик удивил поклонников снимком поцелуя с 65-летней певицей.

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Фото, видео: Instagram @timurbatrutdinov

Тема:
Ольга Бузова 638

Комедийный актер и ведущий Тимур Батрутдинов не отчаивается в попытках найти даму сердца. В 2015 году он искал любовь на шоу "Холостяк», но в итоге расстался с финалисткой. Недавно на телевидении стартовал проект «План Б», где 41-летний юморист на пару с Ольгой Бузовой занимается тем же. Это не мешает ему в свободное от съемок время встречаться с представительницами шоу-бизнеса. 15 октября снимок с Тимуром опубликовала в Instagram актриса и ведущая Яна Кошкина. Теперь же любопытной фотографией в соцсети поделился сам комик.

В кадре Батрутдинов целует «королеву шансона» 65-летнюю Любовь Успенскую. 

«Вот я и нашел свою Любовь», — написал Тимур.

Instagram @timurbatrutdinov

И хотя шутки — хлеб артиста, некоторые подписчики восприняли снимок в серьез. В комментариях Батрутдинова не раз сравнили с коллегой по цеху, супругом Аллы Пугачевы Максимом Галкиным. Впрочем, большинство фанатов знают, с кем имеют дело, и юмор поддержали.

«Любовь Успенская? На взрослых потянуло? Ох, Тимур, а я была в вас влюблена»;

«Что-то в „Плане Б“ пошло не так?»

«Ну, ладно Бузова еще туда-сюда, но Успенская»;

«Второй Галкин», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Батрутдинов рассказал о службе в армии.

Тема:
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