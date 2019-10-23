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  4. Ольга Бузова блеснула в эффектном платье на премии «Прорыв года 2019»

Ольга Бузова блеснула в эффектном платье на премии «Прорыв года 2019»

, 7:29 Видео 507

Телеведущая показалась на красной дорожке в дизайнерском блестящем наряде.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 646

Певица и ведущая Ольга Бузова во всех смыслах блеснула на ежегодной премии «Прорыв года 2019». На красной дорожке звезда появилась в сшитом специально для этого события прозрачном черном платье с блестками, глубоким декольте и не менее глубоким вырезом, полностью открывающим правую ногу.

Последний нюанс Ольга продемонстрировала перед объективами камер максимально отчетливо. Отточенным движением она поставила ногу, оголив ее до пояса, и высоко подняла подборок. Вероятно, чтобы у папарацци не осталось сомнения, кто королева вечера.

Не менее эффектной походкой от бедра Ольга показала платье как спереди, так и сзади. Сколько рейсов по красной дорожке она сделала с этой целью, не ясно. Но очевидно, что нужного результата знаменитость добилась. Видео с ее эффектным дефиле за пять часов собрало в Instagram более полумиллиона просмотров.

В тот вечер на модной площадке Москвы собрались наиболее успешные звезды шоу-бизнеса. Помимо Бузовой церемонию посетили Ксения Собчак, Рита Дакота, Кристина Орбакайте, Оксана Федорова, Наталья Подольская, Елена Летучая и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова строит масштабные планы по обустройству новой квартиры.

Тема:
Ольга Бузова 646
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