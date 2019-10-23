Трамп прокомментировал ситуацию на турецко-сирийской границе

Президент США Дональд Трамп в среду, 23 октября, прокомментировал ситуацию на турецко-сирийской границе. Американский лидер отметил, что перемирие на севере САР будет соблюдаться постоянно. Об этом главе Соединенных Штатов сообщило правительство Турции.

«Правительство Турции проинформировало мою администрацию, что они прекратят боевые действия и их операцию в Сирии и сделают перемирие постоянным», — подчеркнул Трамп.

В ходе своего выступления в Белом доме президент США поручил снять все санкции с Турции, которые были введены в ответ на операцию «Источник мира» в Сирии, направленной против курдских вооруженных формирований. Как впоследствии сообщило Министерство финансов США, в соответствии с распоряжением главы государства были сняты ограничительные меры с Министерства обороны и Министерства энергетики Турции, руководителей этих ведомств, а также Министерства внутренних дел.

Вместе с этим американский лидер добавил, что Вашингтон возобновит санкции и существенно увеличит таможенные пошлины на импортируемые из Турции товары, если Анкара нарушит условия договоренности с Соединенными Штатами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Эрдоган обсудили военные действия Турции в Сирии.