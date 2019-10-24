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«Солнечный ветер» вызвал мощную магнитную бурю

, 12:18 Эфирная новость 7

Медики предупреждают — гипертоникам и людям с другими сердечно-сосудистыми проблемами в эти дни надо тщательнее следить за здоровьем.

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Фото, видео: YAY/TASS, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4056

На Землю сегодня придет мощная магнитная буря. Причиной ее станет так называемый «солнечный ветер». Скорость космического урагана достигнет 700 километров в секунду!

Медики предупреждают — гипертоникам и людям с другими сердечно-сосудистыми проблемами в эти дни надо тщательнее следить за здоровьем: погодная аномалия может спровоцировать обострение заболеваний.

Не меньше опасений вызывает и резкое похолодание в ряде регионов. В МЧС уже готовятся к росту числа пожаров. Спасатели призывают граждан пользоваться только исправными отопительными приборами и не испытывать на прочность электропроводку мощными обогревателями.

А вот жителям Киева грозит настоящая эпидемия дыхательных заболеваний и аллергии. Как сообщал ранее 5-tv.ru, Киев накрыл густой смог.

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