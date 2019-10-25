300 военных полицейских из России прибыли в Сирию

На авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли 300 российских военных полицейских и 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У». Мобильные патрули будут обеспечивать безопасность мирных жителей близ турецко-сирийской границы, о чем договорились Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Еще одна важнейшая задача — контроль вывода курдских формирований на 30 километров от рубежа. Наши военные полицейские имеют богатый опыт в проведении подобных операций.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии.