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Осень, прощай! В Петербург пришла первая метель

, 19:37 Видео 473

В социальных сетях очевидцы делятся кадрами, на которых на дороги падают белоснежные хлопья.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today_unpublished, 5-tv.ru, РИА Новости / Илья Тимин

Тема:
Погода 4058

В Санкт-Петербурге выпал снег. Сначала снежные хлопья повалили в северных районах города: Выборгском, Приозерском и Всеволожском. А спустя некоторое время свидетелями климатических изменений стали и жители центра Северной столицы.

В социальных сетях очевидцы делятся кадрами завораживающего зрелища. Одни при этом отмечают, что давно ждали, когда можно будет наблюдать за падающими снежинками. Другие, напротив, признаются, что были не готовы прощаться с осенью.

Так или иначе, петербургские дороги уже оказались окутаны снегом. Деревья, машины, дома — теперь все стало окрашено в белый цвет.

Жители города надеются, что температура повысится и снег растает, однако в связи с обильными осадками некоторым кажется, что зима уже вступила в свои права.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что регионы России накрыли мощные снегопады.

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