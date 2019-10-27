Осень, прощай! В Петербург пришла первая метель

В Санкт-Петербурге выпал снег. Сначала снежные хлопья повалили в северных районах города: Выборгском, Приозерском и Всеволожском. А спустя некоторое время свидетелями климатических изменений стали и жители центра Северной столицы.

В социальных сетях очевидцы делятся кадрами завораживающего зрелища. Одни при этом отмечают, что давно ждали, когда можно будет наблюдать за падающими снежинками. Другие, напротив, признаются, что были не готовы прощаться с осенью.

Так или иначе, петербургские дороги уже оказались окутаны снегом. Деревья, машины, дома — теперь все стало окрашено в белый цвет.

Жители города надеются, что температура повысится и снег растает, однако в связи с обильными осадками некоторым кажется, что зима уже вступила в свои права.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что регионы России накрыли мощные снегопады.