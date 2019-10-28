Сильный ветер повалил дорожные знаки в московском «Шереметьево»

Сильный ветер в Москве повалил дорожные знаки на территории аэропорта «Шереметьево». Фото с лежащими в ряд вдоль дороги возле одного из терминалов аэровокзала техническими средствами дорожного движения опубликовал в Instagram один из очевидцев.

Instagram @mihaillisitsin

Судя по подписи к посту, в результате данного инцидента, по счастливой случайности, не пострадал ни один автомобиль.

Примечательно, что согласно прогнозу погоды на 28 октября, скорость ветра в Москве и Московской области не должна превышать 10, 5 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в регионах России стремительно ухудшается погода. От Сибири до Северо-западного региона нашей страны — сплошной туман и нулевая видимость на дорогах.