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  4. Сильный ветер повалил дорожные знаки в московском «Шереметьево»

Сильный ветер повалил дорожные знаки в московском «Шереметьево»

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По счастливой случайности упавшие элементы дорожного движения не повредили автомобили.

Фото: Instagram @mihaillisitsin

Тема:
Погода 4063

Сильный ветер в Москве повалил дорожные знаки на территории аэропорта «Шереметьево». Фото с лежащими в ряд вдоль дороги возле одного из терминалов аэровокзала техническими средствами дорожного движения опубликовал в Instagram один из очевидцев.

Instagram @mihaillisitsin

Судя по подписи к посту, в результате данного инцидента, по счастливой случайности, не пострадал ни один автомобиль.

Примечательно, что согласно прогнозу погоды на 28 октября, скорость ветра в Москве и Московской области не должна превышать 10, 5 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в регионах России стремительно ухудшается погода. От Сибири до Северо-западного региона нашей страны — сплошной туман и нулевая видимость на дорогах.

Тема:
Погода 4063
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