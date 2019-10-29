Футболист Дмитрий Тарасов назвал причину расставания с Ольгой Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов в интервью Youtube-каналу «Всему Головин» назвал одну из истинных причин расставания с Ольгой Бузовой в 2016 году. По словам спортсмена, поющая телеведущая не хотела иметь семью и рожать супругу детей.

«Она все знает прекрасно, как все было. Поэтому, то, что она говорит о какой-то измене — это смешно. Я не хочу говорить… Я к ней абсолютно нормально отношусь до сих пор. У меня к ней претензии никакой вообще и, если увижу, обязательно поздороваюсь», — сказал Дмитрий Тарасов.

Бывший защитник «Локомотива» отметил, что кроме вышесказанного, свою роль в прекращении отношения сыграло множество других факторов. Несмотря на это, Дмитрий Тарасов был намерен расстаться с Ольгой Бузовой мирно.

«У меня не было с ней проблем. Я просто сказал: „Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи, сколько тебе нужно, найди квартиру. Я тебе буду снимать“», — признается футболист.

Дмитрий Тарасов был вынужден выставить звезду «Дома-2» из жилища и отобрать дорогостоящий автомобиль после того, как в адрес его семьи «посыпались оскорбления» и «грязь началась».

Спортсмен добавил, что, услышав песни в исполнении Ольги Бузовой по радио, сразу переключает станцию. Дмитрий Тарасов считает, что их расставание пошло знаменитости на пользу, и она смогла себя реализовать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарасов подал в суд на бывшую жену.