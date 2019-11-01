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  4. «Вжилась в роль»: Бузова в образе Джокера раззадорила хейтеров

«Вжилась в роль»: Бузова в образе Джокера раззадорила хейтеров

, 11:50 Видео 253

Поп-звезда всего лишь хотела порадовать фанатов нетипичным для нее выбором костюма на Хэллоуин.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 657

Ольга Бузова в очередной раз вызвала бурное обсуждение собственной персоны в Instagram. Поп-дива поделилась с подписчиками видео, на котором продемонстрировала свой наряд для Хэллоуина. Певица отметила самый страшный праздник в году в образе Джокера. На кадрах исполнительница весьма талантливо спародировала танец из последнего фильма про супер-злодея, в котором главную роль сыграл Хоакин Феникс.

«Сколько отзывов по поводу моего образа к Хэллоуину! Да, я умею удивлять, и да, я бы с удовольствием сыграла Джокера», — поделилась знаменитость.

Поклонники экс-участницы «Дома-2» по достоинству оценили перевоплощение кумира в сумасшедшего Джокера. Многие отметили — Ольга Бузова вжилась в образ и выглядела на кадрах довольно естественно (насколько позволяет роль чокнутого злодея, конечно).

«А вот это очень смело!»

«Как вжилась-то в роль»;

«Непредсказуемая!» — написали фолловеры.

Как и множество раз до этого, среди подписчиков Ольги Бузовой нашлось не мало тех, кому контент автора пришелся не по душе.

«Красивее, чем в жизни!»

«Увольняйте своих гримеров»;

«Ты и так главная клоунесса страны. Тебе и перевоплощаться не надо», — заявили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова насмешила соцсети, переврав имя Малефисенты.

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