«Вжилась в роль»: Бузова в образе Джокера раззадорила хейтеров

Ольга Бузова в очередной раз вызвала бурное обсуждение собственной персоны в Instagram. Поп-дива поделилась с подписчиками видео, на котором продемонстрировала свой наряд для Хэллоуина. Певица отметила самый страшный праздник в году в образе Джокера. На кадрах исполнительница весьма талантливо спародировала танец из последнего фильма про супер-злодея, в котором главную роль сыграл Хоакин Феникс.

«Сколько отзывов по поводу моего образа к Хэллоуину! Да, я умею удивлять, и да, я бы с удовольствием сыграла Джокера», — поделилась знаменитость.

Поклонники экс-участницы «Дома-2» по достоинству оценили перевоплощение кумира в сумасшедшего Джокера. Многие отметили — Ольга Бузова вжилась в образ и выглядела на кадрах довольно естественно (насколько позволяет роль чокнутого злодея, конечно).

«А вот это очень смело!»

«Как вжилась-то в роль»;

«Непредсказуемая!» — написали фолловеры.

Как и множество раз до этого, среди подписчиков Ольги Бузовой нашлось не мало тех, кому контент автора пришелся не по душе.

«Красивее, чем в жизни!»

«Увольняйте своих гримеров»;

«Ты и так главная клоунесса страны. Тебе и перевоплощаться не надо», — заявили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова насмешила соцсети, переврав имя Малефисенты.