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«МалеБУЗента»: Бузова насмешила соцсети, переврав имя Малефисенты

, 22:32 Фото 2 056

Певица опубликовала переделанный постер известного фильма, где она выступает в образе знаменитой волшебницы, но обозвала фею Малефестиной, чем вызвала шквал шуток в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 656

Ольга Бузова насмешила соцсети, переврав имя главной героини знаменитого американского фильма в жанре фэнтези «Малефисента». Певица и телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram присланный ей кем-то из фанатов переделанный постер только что вышедшей на экраны картины «Малефисента: Владычица тьмы». На плакате лицо исполняющей роль волшебницы Анжелины Джоли заменено изображением Ольги Бузовой. Однако имя феи певица по какой-то причине написала неверно.

«Обожаю моих поклонников. Как вам я в образе „Малефестины“? Всем плодотворной недели», — подписала постер Бузова.

Как пишет ФАН, фолловеров такая интерпретация развеселила, и вдохновила их на множество других забавных версий. Так, одна из подписчиц придумала свой вариант имени, назвав телезвезду «МалеБУЗентой».

Instagram @buzova86

При этом многие пользователей не удержались от того, чтобы дать понять Бузовой, что с голливудской звездой ей тягаться бессмысленно.

«Красивее Джоли тебе не быть»;

«Энджи никто не заменит!»

«Джоли есть Джоли, только она крута в этом образе», — приводит агентство комментарии подписчиков.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, пиар-директор Ольги Бузовой прокомментировал слухи об участии артистки в песенном конкурсе «Евровидение-2020».

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