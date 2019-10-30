«МалеБУЗента»: Бузова насмешила соцсети, переврав имя Малефисенты

Ольга Бузова насмешила соцсети, переврав имя главной героини знаменитого американского фильма в жанре фэнтези «Малефисента». Певица и телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram присланный ей кем-то из фанатов переделанный постер только что вышедшей на экраны картины «Малефисента: Владычица тьмы». На плакате лицо исполняющей роль волшебницы Анжелины Джоли заменено изображением Ольги Бузовой. Однако имя феи певица по какой-то причине написала неверно.
«Обожаю моих поклонников. Как вам я в образе „Малефестины“? Всем плодотворной недели», — подписала постер Бузова.
Как пишет ФАН, фолловеров такая интерпретация развеселила, и вдохновила их на множество других забавных версий. Так, одна из подписчиц придумала свой вариант имени, назвав телезвезду «МалеБУЗентой».
При этом многие пользователей не удержались от того, чтобы дать понять Бузовой, что с голливудской звездой ей тягаться бессмысленно.
«Красивее Джоли тебе не быть»;
«Энджи никто не заменит!»
«Джоли есть Джоли, только она крута в этом образе», — приводит агентство комментарии подписчиков.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, пиар-директор Ольги Бузовой прокомментировал слухи об участии артистки в песенном конкурсе «Евровидение-2020».