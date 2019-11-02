Задержан хозяин авто, на котором скрылись убийцы главы ПЦЭ Ингушетии

Полицейские задержали предположительно хозяина машины, на которой покинули место происшествия убийцы начальника отдела по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве.
На кадрах, появившихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что c мужчиной общаются правоохранители. Киллеру и его сообщникам, бросившим машину в непосредственной близости от места убийства, удалось покинуть пределы Москвы.
Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, как убийцы главы ПЦЭ Ингушетии бросили машину.
Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдул Ахмед были убиты сегодня вечером,
Полицейские ведут поквартирный обход домов, расположенных вблизи от места убийства главы ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. К поимке злоумышленников привлечены правоохранительные органы из соседних областей.