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  4. Задержан хозяин авто, на котором скрылись убийцы главы ПЦЭ Ингушетии

Задержан хозяин авто, на котором скрылись убийцы главы ПЦЭ Ингушетии

, 23:07 Видео 375

Киллер и его сообщники бросили машину в непосредственной близости от места убийства, самим им удалось скрыться.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

Полицейские задержали предположительно хозяина машины, на которой покинули место происшествия убийцы начальника отдела по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве.

На кадрах, появившихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что c мужчиной общаются правоохранители. Киллеру и его сообщникам, бросившим машину в непосредственной близости от места убийства, удалось покинуть пределы Москвы.

Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, как убийцы главы ПЦЭ Ингушетии бросили машину.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдул Ахмед были убиты сегодня вечером, когда они вышли из автомобиля около дома № 2 на улице Академика Анохина в Москве. Киллер произвел не менее семи выстрелов, осле чего покинул место преступления. Эльджаркиев и его родственник от полученных ранений скончались на месте.

Полицейские ведут поквартирный обход домов, расположенных вблизи от места убийства главы ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. К поимке злоумышленников привлечены правоохранительные органы из соседних областей.

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