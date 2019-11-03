Стало известно, кто был третьим в машине с братьями Эльджаркиевыми

Стало известно, что третьим в машине с братьями Эльджаркиевыми был друг погибших бизнесмен Гурсман Сапралиев. Мужчину спасло то, что он, в отличие от Абдула Ахмеда не побежал к упавшему после первого же выстрела Ибрагиму Эльджаркиеву. Со свидетелем убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата общаются следователи.