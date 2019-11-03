  1. Пятый канал
  4. Стало известно, кто был третьим в машине с братьями Эльджаркиевыми

Стало известно, кто был третьим в машине с братьями Эльджаркиевыми

, 0:34 Срочная новость 6

Мужчину спасло то, что он не побежал к упавшему после первого же выстрела Ибрагиму Эльджеркиеву.

Стало известно, что третьим в машине с братьями Эльджаркиевыми был друг погибших бизнесмен Гурсман Сапралиев. Мужчину спасло то, что он, в отличие от Абдула Ахмеда не побежал к упавшему после первого же выстрела Ибрагиму Эльджаркиеву. Со свидетелем убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата общаются следователи.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября

Последние новости

0:34
Стало известно, кто был третьим в машине с братьями Эльджаркиевыми
0:30
Волочкова дала хейтерам очередной шанс позлословить, открыв комментарии в своем Instagram
23:59
Американка поблагодарила россиян за поддержку своей дочки с «маской Бэтмена»
23:40
Видео: Алена Косторная вырвала у Загитовой победу на этапе Гран-при во Франции
23:23
Новые подробности убийства главы ПЦЭ Ингушетии в Москве — видео
23:23
Маленькая девочка выжила в двух страшных ДТП за один день — видео

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября
Наркопритон, где развращали несовершеннолетних девочек, раскрыли в Москве
«Сыночек повзрослел»: сын Эвелины Бледанс шокировал маму самостоятельностью

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев