Стало известно, что третьим в машине с братьями Эльджаркиевыми был друг погибших бизнесмен Гурсман Сапралиев. Мужчину спасло то, что он, в отличие от Абдула Ахмеда не побежал к упавшему после первого же выстрела Ибрагиму Эльджаркиеву. Со свидетелем убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата общаются следователи.
Стало известно, кто был третьим в машине с братьями Эльджаркиевыми
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Мужчину спасло то, что он не побежал к упавшему после первого же выстрела Ибрагиму Эльджеркиеву.
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