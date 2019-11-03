Чем аномальное ноябрьское потепление грозит жителям Центральной России?

Надвигающееся на Москву и Центральную Россию аномальное тепло скажется на самочувствии жителей этого региона. Как пояснил «Вечерней Москве» врач-терапевт Виктор Лишин, любое изменение погоды вызывает смену атмосферного давления, которое оказывает значительное влияние на человека.

Безусловно, организм у каждого индивидуален, а потому его реакция на погоду будет проявляться в соответствии с уже имеющимися заболеваниями и уровнем иммунитета.

Однако из-за такого не свойственного для ноября потепления в первую очередь в зону риска попадают сосуды, кровоток и артериальное давление. Печальным результатом погодной аномалии может стать ощущение недомогания, головные боли, неприятные ощущения в области грудной клетки, тяжесть в ногах и общая слабость.

В этой связи врач-терапевт рекомендует хоть и прописные истины, но действенные — нужно больше двигаться, правильно питаться, заниматься спортом и пить много воды. Кроме того, нужно постараться минимизировать стрессы и исключить переработки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о субтропическом тепле, которое в ближайшие дни наступит в Центральной России. Дневные температуры могут достигать 13 градусов выше нулевой отметки.