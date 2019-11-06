Из-за сильных дождей в Новгородской области подтоплены дома

Стихийным бедствием обернулись сильные дожди для жителей Новгородской области. За три дня в регионе выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов и разрушили деревянные переправы. Некоторые поселки оказались отрезанными. Затоплены десятки участков, вода пребывала настолько быстро, что люди просто не успели спасти имущество и уехать в безопасное место.

Непогода привела к сбоям в расписании поездов и на Октябрьской железной дороге. В основном это коснулось направлений в Ленинградской области — сильный ветер оборвал на нескольких участках провода. В эти минуты аварийные бригады пытаются восстановить контактную сеть.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мужчина насмерть замерз около будки с мороженым в Москве.