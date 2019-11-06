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  4. Из-за сильных дождей в Новгородской области подтоплены дома

Из-за сильных дождей в Новгородской области подтоплены дома

, 8:49 Эфирная новость 53

Число районов области, подтопленных из-за чрезмерно обильных осадков, увеличилось с семи до девяти.

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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4074

Стихийным бедствием обернулись сильные дожди для жителей Новгородской области. За три дня в регионе выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов и разрушили деревянные переправы. Некоторые поселки оказались отрезанными. Затоплены десятки участков, вода пребывала настолько быстро, что люди просто не успели спасти имущество и уехать в безопасное место.

Непогода привела к сбоям в расписании поездов и на Октябрьской железной дороге. В основном это коснулось направлений в Ленинградской области — сильный ветер оборвал на нескольких участках провода. В эти минуты аварийные бригады пытаются восстановить контактную сеть.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мужчина насмерть замерз около будки с мороженым в Москве.

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