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Видео: Последствия лобового столкновения Audi и КАМАЗа в Курской области

, 9:34 Видео 460

Смертельная авария произошла на 13 километре автодороги Щигры — Колпна.

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Фото, видео: МВД РФ

5-tv.ru публикует видео с места страшной аварии, которая произошла на 13 километре автодороги Щигры — Колпна в Курской области. По предварительным данным, 24-летний водитель Audi 100 выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом, перевозившим зерно.

На кадрах видно, что в результате мощного удара оба автомобиля выбросило в поле. Германская легковушка оказалась смята и буквально разорвана многотонным грузовиком. Все, кто находился в Audi — водитель и четыре пассажира погибли на месте происшествия.

КАМАЗ также получил значительные повреждения. Кабина грузовика после удара деформировалась, лобовое стекло выпало. Практически половина зерна высыпалась из кузова на землю. Водитель КАМАЗа с травмами был госпитализирован в Щигровскую районную больницы.

Трасса на время ликвидации последствий ДТП была перекрыта. Автоинспекторы разбираются в произошедшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбивший насмерть юношу на трассе под Ростовом оказался полицейским.

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