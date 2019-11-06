Видео: Последствия лобового столкновения Audi и КАМАЗа в Курской области

5-tv.ru публикует видео с места страшной аварии, которая произошла на 13 километре автодороги Щигры — Колпна в Курской области. По предварительным данным, 24-летний водитель Audi 100 выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом, перевозившим зерно.

На кадрах видно, что в результате мощного удара оба автомобиля выбросило в поле. Германская легковушка оказалась смята и буквально разорвана многотонным грузовиком. Все, кто находился в Audi — водитель и четыре пассажира погибли на месте происшествия.

КАМАЗ также получил значительные повреждения. Кабина грузовика после удара деформировалась, лобовое стекло выпало. Практически половина зерна высыпалась из кузова на землю. Водитель КАМАЗа с травмами был госпитализирован в Щигровскую районную больницы.

Трасса на время ликвидации последствий ДТП была перекрыта. Автоинспекторы разбираются в произошедшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбивший насмерть юношу на трассе под Ростовом оказался полицейским.