В Новгородской области людей эвакуируют из-за масштабного паводка

Сразу в двух регионах северо-запада России введен частичный режим чрезвычайной ситуации из-за прошедшего первого «зимнего циклона». В Вологодской области ЧС в 13 из 26 районов, в Новгородской — в девяти районах из 21. Там особенно сложная ситуация — за сутки выпала месячная норма осадков, подтоплены десятки населенных пунктов, некоторые из-за смытых реками мостов отрезаны от «большой земли». Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что гололед в Приморье спровоцировал десятки аварий, образовались гигантские пробки.