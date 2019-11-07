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В Новгородской области людей эвакуируют из-за масштабного паводка

, 9:49 Эфирная новость 10

Подтопления зарегистрированы в 47 населенных пунктах, где находятся 150 домов, в них проживают 295 человек.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4077

Сразу в двух регионах северо-запада России введен частичный режим чрезвычайной ситуации из-за прошедшего первого «зимнего циклона». В Вологодской области ЧС в 13 из 26 районов, в Новгородской — в девяти районах из 21. Там особенно сложная ситуация — за сутки выпала месячная норма осадков, подтоплены десятки населенных пунктов, некоторые из-за смытых реками мостов отрезаны от «большой земли». Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что гололед в Приморье спровоцировал десятки аварий, образовались гигантские пробки.

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