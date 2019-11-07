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  4. Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в России

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в России

, 11:44 Видео 87

Несмотря на непривычную для ноября теплую погоду, по словам синоптиков, похолодание не за горами.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Тема:
Погода 4078

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью «Российской газете» предупредила жителей России о резком похолодании. По словам специалиста, несмотря на непривычную для ноября теплую погоду, похолодание в центральной части страны грядет уже в ближайшие выходные.

«Пока температура выше климатической нормы. Через центральные области проходят циклоны, которые приносят дожди и ветреную погоду. К концу же недели к нам придет северный антициклон. И температура в центральных областях существенно понизится», — сказал Людмила Паршина.

В Москве самым холодным днем в период с 7 по 11 ноября станет суббота. 9 ноября ожидается -1… +4 градуса ночью и +3…+8 днем. В дальнейшем температура воздуха будет вновь расти и достигнет в некоторых районах столицы +11 градусов.

На северо-западе европейской территории России в настоящий момент холоднее обычного. В Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, а также в Карелии к 9 ноября несколько потеплеет. В этот день днем воздух прогреется до +4 градусов. 11 ноября ожидается +6 градусов и сохранится вероятность выпадения осадков в виде снега и дождя.

Ощутимое похолодание придет в Зауралье и в сибирские регионы. В Красноярске, Туруханском районе и на Таймыре к концу недели будет настоящая зима. Столбик термометра опустится ночью до -18 градусов, днем -14 градусов.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае в ночные часы -20 градусов, днем до -15 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гололед в Приморье спровоцировал десятки аварий, образовались гигантские пробки.

Тема:
Погода 4078
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